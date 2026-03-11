Νίκη για Σίξερς και Χιτ, δεν απέφυγαν την ήττα Νετς και Μάβερικς

Οι Σίξερς πήραν τη νίκη εναντίον των Γκρίζλις και έδειξαν χαρακτήρα την στιγμή που οι Ντάλας Μάβερικς έχαναν στην Ατλάντα από τους Χοκς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια οι Πίστονς πήραν το θετικό αποτέλεσμα με αντίπαλο τους Νετς, ξεσπώντας, με τους Μαϊάμι Χιτ με την σειρά του να παίρνουν τη νίκη από τους

Οι αγώνες

Φιλαδέλφεια Σίξερς - Μέμφις Γκρίζλις 139-129

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τον ίδιο ρυθμό και αυτό αποτυπώθηκε στο 32-32 του πρώτου δωδεκαλεπτου. Ένα σκηνικό που στην δεύτερη περίοδο δεν άλλαξε και πολύ με την μόνη διαφορά πως οι Γκρίζλις πήραν διαφορά τριποντου πριν πάνε στην ανάπαυλα.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι Σίξερς ανέβασαν στροφές, όμως το Μέμφις είχε τρόπο να διατηρεί το +3 συνεχώς. Κάτι που άλλαξε στην τελευταία περίοδο, αφού οι Σίξερς βρήκαν τον τρόπο και λύγισαν τους Γκρίζλις με 139-129.

Ατλάντα Χοκς - Ντάλας Μάβερικς 124-112

Οι Χοκς ξεκίνησαν με ένα ξέσπασμα 40 πόντων στην πρώτη περίοδο, ωστόσο αυτό άλλαξε κατακόρυφα αφού αρκέστηκαν στους 24 πόντους στο δεύτερο δωδεκάλεπτο.

Στην τρίτη περίοδο, ήταν σειρά των Γκρίζλις να ανεβάσουν στροφές και να φτάνουν κοντά στο σκορ, όμως οι Χοκς στάθηκαν όρθιοι και πήραν το θετικό με 124-112.

Μπρούκλιν Νετς - Ντιτρόιτ Πίστονς 100-138

Οι Πίστονς είχαν μια πολύ άνετη νίκη εναντίων των Νετς εκτός έδρας, αφού από το πρώτο έως και το τέλος του αγώνα τα «Πιστόνια» δεν έχασαν ποτέ το προβάδισμα και έφτασαν στο τελικό

Μαϊάμι Χιτ - Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 150-129

Οι Χιτ ξεκίνησαν με 40άρα, έπεσαν λίγο στη δεύτερη περίοδο, όπως και στην τρίτη, χώρισε ωστόσο να μένουν κάτω από 35, την στιγμή που περιόρισαν όσο μπορούσαν του Ουίζαρντς, οι οποίοι πάλεψαν αρκετά, όμως δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τους Χιτ και τον Αντεμπάγιο που πέτυχε 83 πόντους και καθάρισε τον αγώνα γράφοντας ιστορία.