Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Κάποιες φορές υπάρχει μία έκρηξη - Είναι θέμα εμπιστοσύνης»

Όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον Εβάν Φουρνιέ στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά τον αγώνα με την Παρί.

Ο Ολυμπιακός έκανε ακόμη μια καλή εμφάνιση και νίκησε 104-87 την Παρί στη Γαλλία. Την ώρα της συνέντευξης Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για τον Φουρνιέ και το μεταξύ τους περιστατικό στο Κάουνας.

Για τον Φουρνιέ που έχει επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις:

«Είναι ένα προνόμιο να προπονείς τον Εβάν, εντός και εκτός παρκέ. Ενώνει τα πάντα. Είναι στενός φίλος με όλους τους συμπαίκτες του. Από τους υπόλοιπους σταρ της ομάδας, μέχρι τα νεότερα παιδιά. Οπότε είναι ένα φανταστικό παράδειγμα για το πώς κάποιος μπορεί να είναι ηγέτης«

Για το μεταξύ τους περιστατικό στο Κάουνας:

«Λέτε για το Κάουνας; Όποτε νιώθω άνετα και οικεία με κάποιον, νιώθω πως μπορώ να του πω ότι θέλω και εκείνος να μου πει ότι θέλει. Αυτό το έχουμε χτίσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και αγάπης όπως είπε και ο Εβάν. Κάποιες φορές μπορεί να υπάρχει μία έκρηξη, απλώς επειδή και οι δύο είμαστε πολύ φιλόδοξοι»