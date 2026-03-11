Η πρώην σύντροφος του Λούκα Ντόντσιτς κατέθεσε αίτηση για διατροφή των παιδιών

Στην αίτηση αναφέρεται ότι η Γκόλτες μετακόμισε πίσω στη Σλοβενία τον Μάιο του προηγούμενου έτους και από τότε τα παιδιά ζουν μαζί της.
Η αίτηση δεν αφορά την επιμέλεια των παιδιών, αλλά μόνο το ποσό της διατροφής και την κάλυψη των δικαστικών εξόδων της Γκόλτες, όπως αναφέρει το TMZ.
Ο Ντόντσιτς και η Γκόλτες ήταν ζευγάρι από το 2016 και ο σταρ του μπάσκετ της έκανε πρόταση γάμου στις 7 Ιουλίου 2023.
Το πρώτο τους παιδί, η Γκαμπριέλα, γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2023. Η δεύτερη κόρη τους, η Ολίβια, γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2025.
Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει κάνει δημόσια δήλωση για το θέμα.