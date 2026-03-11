Ουόρντ: «Ελέγξαμε το... χάος της Παρί»

Ο Τάισον Ουόρντ ήταν το πρόσωπο της βραδιάς στη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Παρί.

Ο Αμερικανός φόργουορντ επέστρεψε ως αντίπαλος της Παρί για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν και αναφέρθηκε με πολύ καλά λόγια για την πρώην ομάδα του, ενώ στάθηκε μέσω των δηλώσεών του στη Nova και στα στοιχεία που είχε ο Ολυμπιακός και έφυγε με ένα σημαντικό διπλό.

Για την τιμή από την Παρί πριν το τζάμπολ: «Μου αρέσει που ήμουν μέρος αυτού που φτιάξαμε εδώ. Μπήκαμε στην Ευρωλίγκα, κάναμε κάτι σπουδαίο, φτιάξαμε ιστορία, κάτι που το κρατάω στην καρδιά μου. Ήταν πολλά τα συναισθήματα και δεν μπόρεσα να τα συγκρατήσω. Πάντως είμαι χαρούμενος για τη νίκη στα 101 χρόνια του συλλόγου».

Για τη νίκη: «Επαιξαν πολύ πιο γρήγορα από ότι πέρσι, που ήμουν και εγώ. Καταφέραμε πάντως να... ελέγξουμε αυτό το... χάος. Έκαναν πολύ καλή δουλειά. Μειώσαμε την ταχύτητά τους στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα και πήραμε τη νίκη».

Για τους Ντόρσεϊ και Πίτερς: «Είναι επαγγελματίες, κάνουν τη δουλειά τους, είναι σπουδαίοι παίκτες και πάντα βρίσκουν τον τρόπο να βοηθήσουν και το έκαναν σήμερα».

Για τα πλέι οφ: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαστε στις πρώτες θέσεις και περιμένω τα πλέι οφ με ανυπομονησία».

