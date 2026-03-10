Πίτερς: «Παίξαμε την άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο»

Εκ των διακριθέντων του Ολυμπιακού στο διπλό στο Παρίσι (87-104) ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος στις δηλώσεις του στάθηκε στην καλή άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός δέχθηκε 32 πόντους, κάνοντας καλή δουλειά σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο των 55 πόντων. Και ήταν αυτό που επισήμανε ο Αμερικανός φόργουορντ στη flash interview:

«Το είπαμε στο ημίχρονο για την άμυνά μας, γιατί δεχθήκαμε 55 πόντους και κάναμε κάποιες προσαρμογές. Δε θέλαμε να είναι άνετοι στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε εκεί την άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός

Το να κερδίζεις εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα είναι πάντα δύσκολο. Το θέμα ήταν ότι καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι».