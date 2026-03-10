Η κριτική του Ολυμπιακού: Τρίποντη «καταιγίδα», άχαστοι Πίτερς και Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός πήρε μία εύκολη στην Γαλλία απέναντι στην Παρί (87-104), με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Άλεκ Πίτερς να… πετάνε φωτιά από τα 6.75μ στο πρώτο ημίχρονο. Τρομερή εμφάνιση και από τον Εβάν Φουρνιέ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Φρανκ Νιλικίνα: Ο Γάλλος δεν ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο, με τους συμπαίκτες του να έχουν… πιάσει φωτιά. Ευστόχησε στο μόνο τρίποντο που εκτέλεσε και δεν προσέφερε πολλά (1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 11:27). Δεν αγωνίστηκε για πολλά λεπτά στην επανάληψη και τελείωσε το ματς με 6 πόντους (0/1 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 17:43. Βαθμός: 4

Τάισον Ουόρντ: Δεν μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο να ακολουθήσει στα βήματα των υπόλοιπων «ερυθρολεύκων» και είχε 1/3 τρίποντα σε 10:39. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τελείωσε την αναμέτρηση με 5 πόντους (1/1 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 15:52. Βαθμός: 3

Μόντε Μόρις: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κώστας Παπανικολάου: Στο πρώτο ημίχρονο έμεινε στο παρκέ για 8:06 και δεν μπόρεσε να φανεί, έχοντας ένα κλέψιμο αλλά και δύο λάθη. Δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε στο δεύτερο ημίχρονο και ολοκλήρωσε το ματς με 0/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 18:56. Βαθμός: 4

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Ήταν τρομερός στο πρώτο ημίχρονο και μαζί με τους Πίτερς και Φουρνιέ «κουβάλησε» τον Ολυμπιακό επιθετικά. Στις δύο πρώτες περιόδους είχε 3/4 τρίποντα και πήγε στα αποδυτήρια με 15 πόντους και 4 ασίστ σε 10:36. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν… πάτησε φρένο και είχε 24 πόντους (4/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 27:36. Βαθμός: 9

Άλεκ Πίτερς: Ξεκίνησε «καυτός» το ματς. Στις δύο πρώτες περιόδους είχε 12 πόντους με 4/5 τρίποντα, ενώ βοήθησε και στην δημιουργία με 3 ασίστ σε 13:05. Δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε άλλο τρίποντο, όμως βρήκε σκορ από την γραμμή των βολών και βοήθησε σε ριμπάουντ και δημιουργία. Τελείωσε με 18 πόντους (4/7 τρίποντα, 6/8 βολές), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 27:52. Βαθμός: 9

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Με τον Ολυμπιακό να βασίζεται στο τρίποντό του στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε φανερή την παρουσία του. Είχε 2/4 σουτ, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 8:06. Έμεινε στο παρκέ για 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάζοντας την απόδοσή του. Είχε 9 πόντους (4/7 δίποντα, 1/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 18:06. Βαθμός: 7

Κόρι Τζόσεφ: Και αυτός έκανε ένα βήμα πίσω στο πρώτο ημίχρονο, με την τριάδα να ευστοχεί από παντού. Προσέφερε 5 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 8:33. Πήρε αρκετό χρόνο στην επανάληψη και βελτιώθηκε. Μέτρησε 10 πόντους (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 25:17. Βαθμός: 6

Ντόντα Χολ: Ο πιο ενεργός από τους σέντερ του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Έδωσε ενέργεια στην επίθεση, είχε 2/2 σουτ και 2/2 βολές και σε 7:39 πέτυχε 6 πόντους και πήρε 1 ριμπάουντ. Στο δεύτερο ημίχρονο έφερε ηρεμία στην επίθεση της ομάδας του όταν αυτή είχε μπλοκάρει, με φόλοου και καρφώματα, ενώ βοήθησε με μπλοκ και στην άμυνα. Ο καλύτερος σέντερ του Ολυμπιακού στον αγώνα. Ολοκλήρωσε το ματς με 10 πόντους (3/3 δίποντα, 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 14:22. Βαθμός: 8

Σακίλ ΜακΚίσικ: Ευστόχησε στο μόνο σουτ που εκτέλεσε στο πρώτο ημίχρονο (1/1 τρίποντο), αλλά βοήθησε σημαντικά στην δημιουργία με 3 ασίστ σε 8:10. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν αγωνίστηκε. Βαθμός: 5

Ταϊρίκ Τζόουνς: Έμεινε στο παρκέ για μόλις 4:15 στο πρώτο ημίχρονο. Είχε 2/2 βολές και κατάφερε να μαζέψει 3 αμυντικά ριμπάουντ. Δεν κατάφερε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο να μπει στο πνεύμα του αγώνα. Έκανε συνεχόμενα λάθη στην επίθεση, υπέπεσε σε δύο επιθετικά φάουλ και δεν ξαναμπήκε στον αγώνα. Τελείωσε με 2 πόντους (0/2 σουτ, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 7:32. Βαθμός: 3

Εβάν Φουρνιέ: Ο Γάλλος ήταν και αυτός πολύ καλός από τα 6.75μ. Είχε 2/3 στο πρώτο ημίχρονο και σε 9:24 πρόλαβε να πετύχει 10 πόντους, ενώ είχε και 2 ριμπάουντ. Στην επανάληψη συνέχισε να είναι εύστοχος και ολοκλήρωσε το ματς με 17 πόντους (2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές), 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 18:34. Βαθμός: 8