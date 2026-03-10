Άνευ Σπανούλη η Μονακό πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας

Χωρίς τον... φευγάτο Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της η Μονακό πήρε την πρόκριση για τον τελικού του Κυπέλλου Γαλλίας, επικρατώντας εκτός έδρας της Ναντέρ με 88-83.

Ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου της Μονακό, απόρροια των πολλών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύλλογος. Τη θέση του στον αποψινό ημιτελικό πήρε ο Σέρτζι Γκλαντίρ και η Μονακό κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό, εκεί όπου θα συναντήσει τη Λε Μαν.

Έξι παίκτες των νικητών είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτο σκόρερ να αναδεικνύεται ο Άλφα Ντιαλό με 16 πόντους. Ακολούθησαν από κοντά ο Μάθιου Στραζέλ (15π.) και οι Μάικ Τζέιμς (14π., 7ασ.), Νεμάνια Νέντοβιτς (14π.). Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε επιθετικά ο Ρόκο Πρκάτσιν με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 39-45, 61-71, 83-88

