Oι παίκτες του Ολυμπιακού άφησαν λουλούδια στην μνήμη φιλάθλου που έφυγε από τη ζωή δύο ημέρες πριν το παιχνίδι (vid)

Οι φίλοι του Ολυμπιακού που βρίσκονται στην Adidas Arena για την αναμέτρηση με την Παρί, ύψωσαν ένα πανό στην μνήμη φιλάθλου που έχασε την ζωή του δυο μέρες πριν το παιχνίδι.
Οι «ερυθρόλευκοι» λίγο πριν το τζάμπολ κατευθύνθηκαν προς το σημείο και άφησαν ένα λουλούδι στην μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου των Πειραιωτών.
Δείτε το video της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
🌹 Πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Παρί, οι παίκτες μας και το προπονητικό επιτελείο εναπόθεσαν ένα τριαντάφυλλο στη μνήμη του φιλάθλου μας, Τάσου, που έφυγε από τη ζωή λίγο πριν ταξιδέψει από την Ολλανδία στο Παρίσι για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 10, 2026
🕊️ Ας είναι… pic.twitter.com/omwf81usCV