Oι παίκτες του Ολυμπιακού άφησαν λουλούδια στην μνήμη φιλάθλου που έφυγε από τη ζωή δύο ημέρες πριν το παιχνίδι (vid)

Οι παίκτες του Ολυμπιακού πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Παρί άφησαν λουλούδι μπροστά από το πανό φιλάθλου της ομάδας που έχασε την ζωή του δυο μέρες πριν το παιχνίδι.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού που βρίσκονται στην Adidas Arena για την αναμέτρηση με την Παρί, ύψωσαν ένα πανό στην μνήμη φιλάθλου που έχασε την ζωή του δυο μέρες πριν το παιχνίδι.

Οι «ερυθρόλευκοι» λίγο πριν το τζάμπολ κατευθύνθηκαν προς το σημείο και άφησαν ένα λουλούδι στην μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου των Πειραιωτών.

Δείτε το video της ΚΑΕ Ολυμπιακός: