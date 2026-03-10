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Πανόραμα Euroleague: Νέο βήμα τετράδας ο Ολυμπιακός

Μπάσκετ
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Νέο βήμα για την κατάκτηση μιας θέσης στην προνομιούχο πρώτη τετράδα έκανε ο Ολυμπιακός με το διπλό στο Παρίσι.

Οι ερυθρόλευκοι πέρασαν από την έδρα της Παρί (87-104) σε παιχνίδι για την 34η αγωνιστική της Euroleague, εδραιώνοντας τη θέση τους στην πρώτη τετράδα, που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο ρεκόρ του 20-10, πιάνοντας στη 2η θέση τη Βαλένθια, από την οποία όμως είχε χάσει στο ΣΕΦ στον Α' γύρο. Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό σε δύο ημέρες στην έδρα της Μονακό (12/3, 20:00) των πολλών προβλημάτων. 

Από την άλλη πλευρά, η Παρί έπεσε στο 11-19, χάνοντας μετά από ένα εντυπωσιακό σερί τριών σπουδαίων εκτός έδρας νικών επί των Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκού και Μπασκόνια.

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Φενέρμπαχτσε 22-7
  2. Ολυμπιακός 20-10
  3. Βαλένθια 20-10
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
  6. Ζάλγκιρις 17-13
  7. Ερυθρός Αστέρας 17-13
  8. Μπαρτσελόνα 17-13
  9. Μονακό 16-14
  10. Παναθηναϊκός 16-14
  11. Ντουμπάι 15-14
  12. Αρμάνι Μιλάνο 15-15
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
  14. Βίρτους Μπολόνια 13-17
  15. Μπάγερν Μονάχου 13-17
  16. Παρί 11-19
  17. Παρτίζαν 9-20
  18. Μπασκόνια 9-21
  19. Αναντολού Εφές 9-21
  20. Βιλερμπάν 8-22

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια: 
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
Παρτίζαν - Ντουμπάι, 
Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Η επόμενη αγωνιστική (31η)

Τετάρτη 11 Μαρτίου
21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου
19:00 Ντουμπάι - Μπασκόνια
20:00 Μονακό - Ολυμπιακός
21:30 Μπάγερν - Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια
22:00 Παρί - Βιλερμπάν
22:00 Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις

Παρασκευή 13 Μαρτίου
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πανόραμα Euroleague: Νέο βήμα τετράδας ο Ολυμπιακός