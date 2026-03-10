Πανόραμα Euroleague: Νέο βήμα τετράδας ο Ολυμπιακός

Νέο βήμα για την κατάκτηση μιας θέσης στην προνομιούχο πρώτη τετράδα έκανε ο Ολυμπιακός με το διπλό στο Παρίσι.

Οι ερυθρόλευκοι πέρασαν από την έδρα της Παρί (87-104) σε παιχνίδι για την 34η αγωνιστική της Euroleague, εδραιώνοντας τη θέση τους στην πρώτη τετράδα, που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο ρεκόρ του 20-10, πιάνοντας στη 2η θέση τη Βαλένθια, από την οποία όμως είχε χάσει στο ΣΕΦ στον Α' γύρο. Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό σε δύο ημέρες στην έδρα της Μονακό (12/3, 20:00) των πολλών προβλημάτων.

Από την άλλη πλευρά, η Παρί έπεσε στο 11-19, χάνοντας μετά από ένα εντυπωσιακό σερί τριών σπουδαίων εκτός έδρας νικών επί των Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκού και Μπασκόνια.

Η κατάταξη της Euroleague

Φενέρμπαχτσε 22-7 Ολυμπιακός 20-10 Βαλένθια 20-10 Ρεάλ Μαδρίτης 19-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 Ζάλγκιρις 17-13 Ερυθρός Αστέρας 17-13 Μπαρτσελόνα 17-13 Μονακό 16-14 Παναθηναϊκός 16-14 Ντουμπάι 15-14 Αρμάνι Μιλάνο 15-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 Βίρτους Μπολόνια 13-17 Μπάγερν Μονάχου 13-17 Παρί 11-19 Παρτίζαν 9-20 Μπασκόνια 9-21 Αναντολού Εφές 9-21 Βιλερμπάν 8-22

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια:

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρτίζαν - Ντουμπάι,

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Η επόμενη αγωνιστική (31η)

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Ντουμπάι - Μπασκόνια

20:00 Μονακό - Ολυμπιακός

21:30 Μπάγερν - Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια

22:00 Παρί - Βιλερμπάν

22:00 Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ