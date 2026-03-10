Πανόραμα Euroleague: Νέο βήμα τετράδας ο Ολυμπιακός

Οι ερυθρόλευκοι πέρασαν από την έδρα της Παρί (87-104) σε παιχνίδι για την 34η αγωνιστική της Euroleague, εδραιώνοντας τη θέση τους στην πρώτη τετράδα, που δίνει και το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο ρεκόρ του 20-10, πιάνοντας στη 2η θέση τη Βαλένθια, από την οποία όμως είχε χάσει στο ΣΕΦ στον Α' γύρο. Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό σε δύο ημέρες στην έδρα της Μονακό (12/3, 20:00) των πολλών προβλημάτων.
Από την άλλη πλευρά, η Παρί έπεσε στο 11-19, χάνοντας μετά από ένα εντυπωσιακό σερί τριών σπουδαίων εκτός έδρας νικών επί των Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκού και Μπασκόνια.
Η κατάταξη της Euroleague
- Φενέρμπαχτσε 22-7
- Ολυμπιακός 20-10
- Βαλένθια 20-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ζάλγκιρις 17-13
- Ερυθρός Αστέρας 17-13
- Μπαρτσελόνα 17-13
- Μονακό 16-14
- Παναθηναϊκός 16-14
- Ντουμπάι 15-14
- Αρμάνι Μιλάνο 15-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Βίρτους Μπολόνια 13-17
- Μπάγερν Μονάχου 13-17
- Παρί 11-19
- Παρτίζαν 9-20
- Μπασκόνια 9-21
- Αναντολού Εφές 9-21
- Βιλερμπάν 8-22
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια:
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
Παρτίζαν - Ντουμπάι,
Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Η επόμενη αγωνιστική (31η)
Τετάρτη 11 Μαρτίου
21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν
Πέμπτη 12 Μαρτίου
19:00 Ντουμπάι - Μπασκόνια
20:00 Μονακό - Ολυμπιακός
21:30 Μπάγερν - Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια
22:00 Παρί - Βιλερμπάν
22:00 Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις
Παρασκευή 13 Μαρτίου
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ