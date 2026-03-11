Πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον Ντόντσιτς για την χειρονομία προς τους διαιτητές

Το NBA έβαλε χρηματικό πρόστιμο 50.000 δολαρίων στον Λούκα Ντόντσιτς, για μια χειρονομίας που έκανε προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια αγώνα.

Το περιστατικό έγινε στο παιχνίδι ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Νιου Γιορκ Νικς την περασμένη Κυριακή Μαρτίου. Ο Σλοβένος σταρ διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια φάση στον αιφνιδιασμό των Νικς, όπου θεωρούσε ότι του έγινε επιθετικό φάουλ από τον Ντιαβαρά, μετά από δικό του λάθος.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας του, ο Ντόντσιτς έκανε μια χειρονομία που υπονοούσε χρηματισμό των διαιτητών. Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τη λίγκα, η οποία εξέτασε το περιστατικό και αποφάσισε να του επιβάλει πρόστιμο.

Επομένως, ο παίκτης των Λέικερς καλείται να πληρώσει 50.000 δολάρια για τη συμπεριφορά του, αφού το NBA είναι ιδιαίτερα αυστηρό σε ενέργειες που αμφισβητούν την ακεραιότητα των διαιτητών.