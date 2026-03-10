Πιστεύετε στις συμπτώσεις; Ο Βίκος είναι ο βασικός σπόνσορας του Προμηθέα!

Αν το προηγούμενο άρθρο με τον Βίκο και το… διαιτητικό σκάνδαλο σας φάνηκε περίεργο, ήρθε η ώρα να πάρετε τη βοήθεια του κοινού.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα στο SDNA το απόγευμα της Τρίτης (10/3), στο παιχνίδι του Βίκου με την ΑΓΕΧ σημειώθηκε η φάση της χρονιάς. Ή, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, σημειώθηκε μία φάση από εκείνες που ξεπερνούν και την πιο καλπάζουσα φαντασία, καθώς δε δόθηκε ένα φάουλ υπέρ της Χαλκίδας που θα το έδινε και ο... Στίβι Γουόντερ.

Ο Βίκος, ως ειπώθηκε, διατηρεί άριστες σχέσεις με την Ομοσπονδία, τη στιγμή που η ΑΓΕΧ βρίσκεται στην «αντιπολίτευση».

Κι επειδή σύμπτωση συμπτωματικών συμπτώσεων, που έλεγε και ο Στιβ Γιατζόγλου, δε φαίνεται να υπάρχει, ο Βίκος είναι μέγας χορηγός του Προμηθέα, με το λογότυπό του να διαφημίζεται πολύ ευδιάκριτα στο μπροστά μέρος της φανέλας της ομάδας της Πάτρας.

Θα έτυχε, προφανώς...