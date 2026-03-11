ΠΑΟΚ - Περιστέρι Betsson: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του FEC

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα (11/3, 18:00) το Περιστέρι Betsson, στον πρώτο προημιτελικό του FIBA Europe Cup και αυτή η σειρά των δύο αγώνων θα κρίνει το ένα από τέσσερα εισιτήρια για τους «4» της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες ρίχνονται στον... ελληνικό εμφύλιο του FEC με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται πως στα δύο παιχνίδια μετράει η συνολική διαφορά πόντων, με ΠΑΟΚ και Περιστέρι να θέλουν να βάλουν τις βάσεις σήμερα στο «Παλατάκι».

Ο κόουτς των γηπεδούχων, Παντελής Μπούτσκος, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πρέπει να εμφανιστούμε πνευματικά έτοιμοι και θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή στη διάρκεια του αγώνα». Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Περιστερίου Betsson, Βασίλης Ξανθόπουλος ξεχώρισε: «Να βάλουμε τα κορμιά μας, κάτι που αποτελεί την ταυτότητα της ομάδας μας στην άμυνα, να πάρουμε τα ριμπάουντ και να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό».

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Σίνισα Πρπα (Σερβία), Μεχμέτ Σαχίν (Τουρκία), Ζόραν Μιτρόφσκι (Βόρεια Μακεδονία).