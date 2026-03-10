MARCA: «Τουλάχιστον έξι ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον να γίνουν μέλη της Ευρωλίγκας»

Η MΑRCA σε δημοσίευμα της αναφέρει πως τουλάχιστον έξι ομάδες, ανάμεσα τους και ο ΠΑΟΚ, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να γίνουν μέλη της Euroleague.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των κύριων σημείων του στρατηγικού της σχεδίου, αρχίζουν να διαφαίνονται σημαντικές κινήσεις γύρω από την EuroLeague. Σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA τουλάχιστον έξι ομάδες έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον να γίνουν μέλη της διοργάνωσης, ανάμεσα τους και ο ΠΑΟΚ.

Η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Ντουμπάι BC κι ο Δικέφαλος του Βορρά είναι τέσσερις από τις τουλάχιστον έξι ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον να βρεθούν στην Euroleague Για συμβεί, ωστόσο αυτό, για να γίνουν μόνιμα μέλη, θα πρέπει να πληρώσουν ένα ποσό μεταξύ 40 και 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Oι ομάδες-μέτοχοι της Euroleague δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν για να περάσουν στο επόμενο στάδιο της λίγκας και σε αυτή την φάση όλοι οι οργανισμοί θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερα έσοδα.