Μέλος του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας ο Αντετοκούνμπο

Μεγάλη τιμή για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος θα ανακηρυχθεί μέλος του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας.

Την ύψιστη ευρωπαϊκή τιμή θα λάβει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς ο αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς θα ανακηρυχθεί μέλος του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας. Σημειώνεται πως αυτό θεσμοθετείται ως το νέο ευρωπαϊκό παράσημο τιμής.

«Η Ευρώπη πάντα χτιζόταν από ανθρώπους. Γεφυρώνοντας χάσματα, σπάζοντας φραγμούς, ανατρέποντας δικτατορίες και ξεπερνώντας κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να τιμηθεί. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμάμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν να την χτίσουν» δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτο Μέτσολα.

Άλλα μέλη που θα τιμηθούν πέρα του «Greek Freak» είναι και οι Άνταμ Κλέιτον και Λάρι Μιούλεν των U2.