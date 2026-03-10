Φεύγει ο Σπανούλης από τη Μονακό!

Αγεφύρωτο φαίνεται πως είναι το χάσμα Μονακό-Σπανούλη καθώς η ομάδα έχει μείνει με 8 παίκτες για το σημερινό ματς, τα οικονομικά προβλήματα δεν λύνονται και η έξοδος του Ελληνα προπονητή μοιάζει αναπόφευκτη.

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Μονακό το τελευταίο διάστημα, με τους Μονεγάσκους να ταλαιπωρούνται από εξωαγωνιστικά και πλέον αγωνιστικά προβλήματα.

Η κρίση της γαλλικής ομάδας φαίνεται πως έχει φέρει ένα τέλμα ανάμεσα στον Βασίλη Σπανούλη και τον σύλλογο. Ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μονακό, καθώς το χάσμα των δυο πλευρών φαίνεται αγεφύρωτο, με την Μονακό να έχει μείνει μόλις με 8 παίκτες για τα επόμενα παιχνίδια, την ώρα που τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν άλυτα.

Να σημειώσουμε ότι ο Βασίλης Σπανούλης δεν κοούτσαρε την ομάδα στο εντός έδρας παιχνίδι με την Σολέ για το γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα το ίδιο αναμένεται να κάνει και απόψε στην αναμέτρηση των Μονεγάσκων κόντρα στην Ναντέρ για το Κύπελλο Γαλλίας.

Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν ο Έλληνας τεχνικός δεν θα καθίσει στην άκρη του πάγκου στην ερχόμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague, το βράδυ της Πέμπτης (12/3).