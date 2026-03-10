Πόσο… σκάνδαλο το θες; Η ΕΟΚ παρουσιάζει το έπος της χρονιάς στο Βίκος-ΑΓΕΧ (vid)

Αποβολή με… τρεις τεχνικές ποινές στον προπονητή των φιλοξενούμενων. Γιατί διαμαρτυρήθηκε; Για ένα φάουλ που ξεπερνάει και την πιο νοσηρή φαντασία ότι δεν δόθηκε. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε.

Ο Μαρινάκης (αδελφός του κυβερνητικού εκπροσώπου), ο Ευφραιμίδης (στο βίντεο φαίνεται να τιμωρεί με τεχνική ποινή τις διαμαρτυρίες) και ο Λιότσιος κλήθηκαν να σφυρίξουν ένα κρίσιμο ματς της Elite League ανάμεσα στον Βίκο που τυγχάνει να έχει άριστες σχέσεις με την Ομοσπονδία και την ΑΓΕΧ που είναι αντιπολιτευόμενη στην ΕΟΚ.

Ο Βίκος επικράτησε αλλά οι άνθρωποι της Χαλκίδας βγήκαν από τα ρούχα τους με όσα συνέβησαν στον αγώνα. Ισως το αποκορύφωμα της… σεζόν και όσων συμβαίνουν στο μπάσκετ, υπό την πλήρη επίγνωση/ανοχή των αρχών, είναι μια φάση που αποτυπώνει στο σύνολο της τη δυσωδία που αποπνέει το ελληνικό μπάσκετ σε επίπεδο διαιτησίας.

Δείτε τη φάση που δεν δόθηκε φάουλ και προκάλεσε το ξέσπασμα του προπονητή της ΑΓΕΧ που μη μπορώντας να αντέξει όσα συνέβαιναν διαμαρτυρήθηκε και… φυσικά αποβλήθηκε.

Η φάση έγινε με το σκορ… 2-2 στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Τελικά ο Βίκος κέρδισε 36 βολές στο παιχνίδι και έφτασε στην επικράτηση αφού στη διάρκεια του αγώνα αποβλήθηκε ο προπονητής Μιχάλης Κουρής με τεχνικές ποινές.

Το βίντεο με την επίμαχη φάση που διεκδικεί όσκαρ για το σφύριγμα της χρονιάς: