Ντόντσιτς για Ριβς: «Το να παίζω μαζί του κάνει την ζωή μου πιο εύκολη»

Μόνο τα καλύτερα είχε να πει ο Λούκα Ντόντσιτς για τον Όστιν Ριβς μετά τη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν στο «σπίτι» τους με τους Νιου Γιορκ Νικς και κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη νίκη με 110-97. Για ακόμη μία φορά, οι Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς ξεχώρισαν επιθετικά για τους «Λιμνανθρώπους». Ο πρώτος μέτρησε 35 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο δεύτερης είχε 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο «Luka Magic» είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον «Hillbilly Kobe», τονίζοντας πως είναι υπέροχο να είναι συμπαίκτης του και ότι κάνει την ζωή του πιο εύκολη.

«Είναι υπέροχο να είμαι συμπαίκτης του. Φυσικά, πρέπει να είναι πιο επιθετικός όπως σήμερα, αλλά το να παίζω μαζί του είναι τόσο εύκολο, επειδή τραβάει την προσοχή των αντιπάλων, βοηθάει τους άλλους. Το να παίζω μαζί του κάνει την ζωή μου εύκολη» δήλωσε ο Σλοβένος σταρ.