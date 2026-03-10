Lakers' Corner: Μεγάλη νίκη κόντρα σε φαβορί παρά την απουσία του Λεμπρόν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να πάρουν μία πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς (110-97) και έδειξαν επιτέλους πως μπορούν να τα… βάλουν και με τα φαβορί για τον τίτλο.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχθηκαν τους «Crypto.com Arena» τους Νιου Γιορκ Νικς και πανηγύρισαν μία πολύ μεγάλη νίκη. Οι «Λιμνάνθρωποι» επιτέλους απέναντι σε ένα από τα φαβορί για τον τίτλο κατάφεραν να παρουσιαστούν σοβαροί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ ήταν συγκεντρωμένοι και στα 48 λεπτά και επικράτησαν εύκολα με 110-97. Πλέον, οι Λέικερς είναι πέμπτοι στην Δύση με ρεκόρ 39-25. Άφησαν έκτους τους Ντένβερ Νάγκετς (39-26) και έχουν από πάνω τους τους Χιούστον Ρόκετς (τέταρτοι με ρεκόρ 39-24) και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (τρίτοι με ρεκόρ 40-24).

Αυτή η εμφάνιση ήταν ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση για τους Λέικερς, όπως υπογράμμισε και ο Όστιν Ριβς στις δηλώσεις του μετά. Οι «Λιμνάνθρωποι» βρήκαν λύσεις επιθετικά (κάτι που το συνηθίζουν), αλλά το σημαντικό είναι πως κατάφεραν να κρατήσουν μία ομάδα που σκοράρει 117 πόντους μόλις στους 97. Μάλιστα, οι Νικς είχαν πετύχει και μία μέρα νωρίτερα μία πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς με 142-103.

Η πιο αντιπροσωπευτική εμφάνιση του Μάρκους Σμαρτ

Φυσικά, τα βλέμματα μετά το ματς έπεσαν στους Ντόντστις και Ριβς, οι οποίοι… κουβάλησαν το μεγαλύτερο φορτίο στην επίθεση. Ωστόσο, ο παίκτης που ξεχώρισε στο ματς ήταν ο Μάρκους Σμαρτ. Ο 32χρονος έκανε μία εμφάνιση, η οποία ήταν αντιπροσωπευτική των όσων προσφέρει.

Αναλυτικότερα, επιθετικά τα… έσπασε όλα. Τελείωσε τον αγώνα με μόλις 1/10 σουτ, μετρώντας 0/5 τρίποντα. Κάθε φορά που είχε την μπάλα στην επίθεση, ήξερες πως θα αστοχούσε. Ωστόσο, έμεινε στο παρκέ για 29:17. Και αυτό γιατί αμυντικά ήταν εκπληκτικός.

Κατάφερε να κάνει 2 κλεψίματα ενώ μονίμως έδινε ενέργεια στην άμυνα. Έβαζε το σώμα του στην… φωτιά, έσπασε 1-2 οθόνες και είχε αρκετό πάθος και για όλους τους συμπαίκτες του. Κάθε φορά που έχανε ένα τρίποντο στην τέταρτη περίοδο, έβγαζε στη συνέχεια μία μεγάλη άμυνα και οδήγησε τους οπαδούς των Λέικερς σε ένα… roller coaster συναισθημάτων, όπως μόνο αυτός μπορεί.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Μάρκους Σμαρτ: 5 πόντοι (1/10 σουτ, 0/5 τρίποντα, 3/4 σουτ), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 29:17.

Marcus Smart vs Knicks

-5PTS

-3REB

-4AST

-2STL pic.twitter.com/AMw8K1PHpx — Laker Performances (@LALPerformance) March 8, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 13 πόντοι (5/11 σουτ, 3/8 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 36:45.

Rui Hachimura vs Knicks:

- 13 Points

- 7 Rebounds

- 2 Assists pic.twitter.com/jVWnnIeJtn — Laker Performances (@LALPerformance) March 8, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 6 πόντοι (3/4 σουτ), 8 ριμπάουντ και 2 μπλοκ σε 19:55.

Όστιν Ριβς: 25 πόντοι (8/16 σουτ, 3/6 τρίποντα, 6/7 βολές), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 38:49.

Austin Reaves vs Knicks:

- 25 Points

- 5 Assists

- 4 Rebounds

- 3 Steals pic.twitter.com/gNODeV4fTn — Laker Performances (@LALPerformance) March 8, 2026

Λούκα Ντόντσιτς: 35 πόντοι (11/25 σουτ, 5/16 τρίποντα, 8/10 βολές), 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 λάθη σε 38:24.

Luka Doncic vs Knicks:

- 35 Points

- 8 Rebounds

- 4 Assists pic.twitter.com/5kWupnNOtu — Laker Performances (@LALPerformance) March 8, 2026

Λουκ Κενάρντ: 12 πόντοι (4/8 σουτ, 3/7 τρίποντα, 1/1 βολή), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 26:51.

Luke Kennard vs Knicks:

- 12 Points

- 2 Rebounds

- 71.1 TS% pic.twitter.com/DYhKKlVIfk — Laker Performances (@LALPerformance) March 8, 2026

Τζάκσον Χέιζ: 5 πόντοι (0/3 σουτ, 5/6 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 16:38.

Τζέικ ΛαΡάβια: 6 πόντοι (2/2 σουτ, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 λάθος σε 12:54.

Μαξ Κλέμπερ: 1 κλέψιμο σε 9:59.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 3 πόντοι (1/2 σουτ, 1/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 10:28.

Jarred Vanderbilt vs knicks:

-3PTS

-2REB

-1AST

-1BLK

IMPACT FELT pic.twitter.com/54H8Ir5bZ0 — Laker Performances (@LALPerformance) March 8, 2026

Κόμπε Μπάφκιν: DNP

Ντάλτον Κνεκτ: DNP

Ντριού Τίμι: DNP

Σύνολο: 110 πόντοι (35/82 σουτ - 42,7%, 8/34 τρίποντα - 23,5%, 19/21 βολές - 90,5%), 47 ριμπάουντ, 23 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 18 λάθη.

Εκτός ήταν οι: Λεμπρόν Τζέιμς, Νικ Σμιθ Τζούνιορ, Μπρόνι Τζέιμς, Αντού Τιέρο και Κρις Μάνιον.

Τώρα, οι Λέικερς έχουν μπροστά τους το μεγάλο ματς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (11/3, 05:00), με τον Λεμπρόν Τζέιμς να είναι ξανά αμφίβολος. Στην συνέχεια θα φιλοξενήσουν τους Σικάγο Μπουλς (13/3, 04:30), μετά τους Ντένβερ Νάγκετς (15/3, 02:30) και μετά θα αγωνιστούν εκτός έδρας με τους Χιούστον Ρόκετς (17/3, 03:30).