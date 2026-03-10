Στρονγκ: «Μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον οποιονδήποτε, λατρεύω τους… τρελούς οπαδούς του Ηρακλή»

Ο Ηρακλής νίκησε με 76-74 τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο Αμερικανός γκαρντ του «Γηραιού», Τζοσάια Στρονγκ, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio μιλώντας για την ανατροπή της χρονιάς κόντρα στους «πράσινους»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού: «Ήταν καταπληκτική νίκη. Όταν πέφτουν οι παλμοί δύο μέρες μετά, γυρνάς πίσω κοιτώντας το τι έκανες για την ομάδα και τον κόσμο του Ηρακλή και καταλαβαίνεις πόσο απίστευτο ήταν. Προφανώς μπήκαμε στο παιχνίδι για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και φτάσαμε σε αυτήν τη νίκη. Είναι απίστευτο για την ιστορία της ομάδας, για το κλαμπ, για όλους μας».

Για το πώς καταφέραν να επιστρέψουν από το -21: «Όταν ήμασταν πίσω με 21 πόντους υπήρχε χρόνος. Ενωθήκαμε σαν ομάδα, παίξαμε καλύτερη άμυνα. Βγάλαμε συνεχόμενες άμυνες, πήραμε τη μπάλα και προσπαθήσαμε στην επίθεση να βρούμε καλά σουτ. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε την 3η περίοδο κάτω από τους 10 και πήγαμε στο -9. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, η πίεση πηγαίνει στην καλύτερη ομάδα, γιατί εμείς παίζουμε εντός έδρας, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, ενώ εκείνοι έχουν πολλά να χάσουν. Στην τελευταία φάση με το lay-up του Τζάστιν (σ.σ. Έντλερ-Ντέιβις) εγώ ήμουν στη γωνία και τρελάθηκα μόλις είδα τη μπάλα να μπαίνει. Ήταν φοβερό, γιατί σε όλο το ματς δεν είχαμε σχεδόν ποτέ το προβάδισμα αλλά το πήραμε την κατάλληλη στιγμή».

Για το ότι ανταπεξήλθαν σωστά απέναντι σε παίκτες της ελίτ όπως εκείνοι του Παναθηναϊκού: «Είναι θέμα νοοτροπίας. Όταν βρίσκεσαι εντός των τεσσάρων γραμμών, αν σκέφτεσαι ότι θα χάσεις τότε θα χάσεις. Αν νιώθεις ότι μπορείς να ανταγωνιστείς τον οποιονδήποτε, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Έχουμε πολύ ταλαντούχους παίκτες κι εμείς, ίσως όχι τόσο αναγνωρισμένους, αλλά δεν παύουν να είναι ταλαντούχοι. Σεβαστήκαμε τον Παναθηναϊκό, αλλά δε δώσαμε υπερβολικό σεβασμό και γι’ αυτό καταφέραμε να επιστρέψουμε από το -21 και πήραμε αυτήν τη νίκη».

Για το αν η αυτοπεποίθηση ανέβηκε κατακόρυφα μετά από αυτήν τη νίκη: «Σίγουρα. Ο κόουτς μεταφέρει αυτήν την αυτοπεποίθηση σε εμάς, ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε με αυτόν τον τρόπο. Δε δείχνουμε στον αντίπαλο υπερβολικό σεβασμό, γιατί αν το κάνεις αυτό θα χάσεις το ματς… πριν ξεκινήσει. Έπειτα απ’ το ματς με τη Μύκονο στο Final-8 και αυτό με τον Παναθηναϊκό έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ την αυτοπεποίθησή μας. Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί, να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να διατηρήσουμε αυτό το μομέντουμ, τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για την ENBL».

Για τον φετινό στόχο του Ηρακλή: «Ο στόχος σίγουρα είναι το να μπούμε στα play-offs. Είμαστε περήφανοι για ό,τι έχουμε καταφέρει έως τώρα, ειδικά φτάνοντας στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Μπορεί να πετύχαμε αυτήν την τεράστια νίκη επί του Παναθηναϊκού, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά τώρα, να τελειώσουμε δυναμικά τη σεζόν και να μπούμε στα play-offs».

Για τις βλέψεις της ομάδας στο ENBL: «Θέλουμε να το κατακτήσουμε, να φέρουμε το τρόπαιο σπίτι. Νιώθω ότι αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος σε κάθε διοργάνωση, πόσο μάλλον σε αυτήν. Έχουμε το ρόστερ, το προπονητικό staff και τη διοίκηση να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν δύσκολοι αντίπαλοι, αλλά νιώθω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να το κατακτήσουμε».

Για τους οπαδούς του Ηρακλή: «Είναι… τρελοί. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό για εμένα. Εγώ προέρχομαι από χαμηλότερο επίπεδο και μικρότερο κλαμπ, όπου οι οπαδοί δεν ήταν τόσο κοντά στην ομάδα όπως εδώ. Τους οπαδούς του Ηρακλή τους αγαπώ. Μου θυμίζει λίγο το NCAA, που οι οπαδοί “συμμετέχουν” στο παιχνίδι και αγαπούν την ομάδα. Ένας φίλος μου που παίζει στο ΝΒΑ είπε ότι η ατμόσφαιρα εδώ είναι καλύτερη από το ΝΒΑ. Προσωπικά, το αγαπώ όλο αυτό. Μας δίνουν πλεονέκτημα όταν είμαστε εντός έδρας».

Για το «μείγμα» Ελλήνων και ξένων στο ρόστερ: «Έχουμε καλή χημεία και έναν καλό συνδυασμό Ελλήνων και ξένων. Αν δείτε τα τελευταία πέντε παιχνίδια μας, παίζουμε πολύ καλά μαζί, συνεισφέρουν όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του. Είμαστε όλοι πολύ ταλαντούχοι παίκτες και βοηθάμε άπαντες στο να πετύχει η ομάδα τους στόχους της».

Για τις εντυπώσεις του από τη GBL: «Είναι υψηλό το επίπεδο. Όπως εμείς έχουμε ταλαντούχους ξένους παίκτες, έτσι έχουν και όλες οι ομάδες. Όπως βλέπετε, όλες οι ομάδες είναι δυνατές φτάνοντας προς το φινάλε. Δεν έχω αγωνιστεί ξανά στο πρωτάθλημα, αλλά είχα ακούσει ότι είναι μια απ’ τις πιο ταλαντούχες λίγκες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να νικάμε σε κάθε ματς, γιατί ο οποιοσδήποτε μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε. Αυτό κάνει τη λίγκα δυνατότερη και το παιχνίδι πολύ πιο διασκεδαστικό».

Για τα όνειρά του, σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο: «Ομαδικά, νιώθω ότι “ταβάνι” μας είναι ο ουρανός. Όταν νικάς μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, νιώθεις πως μπορείς να ανταγωνιστείς κάθε αντίπαλο. Σίγουρα στόχος είναι τα play-offs και να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται. Ατομικά, θέλω να συνεχίσω να συνεισφέρω στην ομάδα και στις δύο μεριές του παρκέ με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ, να βοηθήσω να πετύχουμε τον στόχο των play-offs και γενικότερα να τελειώσει η χρονιά όσο καλύτερα γίνεται. Ελπίζω η φετινή σεζόν να είναι ένα βήμα για να κάνω step-up και να παίξω όσο ψηλότερα γίνεται. Είμαι ευχαριστημένος με το πώς πάνε τα πράγματα».