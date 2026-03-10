Με Τρινκιέρι η προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το ματς με το Περιστέρι Betsson (pics)

Ο Αντρέα Τρινκιέρι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, με την οποία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τον αυριανό προημιτελικό του Europe Cup κόντρα στο Περιστέρι Betsson (11/3, 18:00).

Ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης το Περιστέρι στα προημιτελικά της διοργάνωσης, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στην τετράδα. Η σημερινή προπόνηση της ομάδας έγινε παρουσία του Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος μέχρι το καλοκαίρι έχει αναλάβει θέση συμβούλου και από το καλοκαίρι με ορίζοντα τριετίας θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

Ο Ιταλός τεχνικός επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ύστερα από μία εβδομάδα και έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το τζάμπολ με το Περιστέρι. Συζήτησε με τον κόουτς Παντελή Μπούτσκο και τους συνεργάτες του τα πλάνα για τον αγώνα, ενώ όλοι οι παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Πάτρικ Μπέβερλι, είναι διαθέσιμοι.

Μάλιστα, ο Τρινκιέρι αναμένεται να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και να παρακολουθήσει από κοντά και το σαββατιάτικο ντέρμπι κόντρα στον Άρη στην PAOK Sports Arena.