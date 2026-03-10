Μπούτσκος ενόψει Περιστερίου Betsson: «Να εμφανιστούμε πνευματικά έτοιμοι»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος μίλησε για το πρώτο παιχνίδι του FIBA Europe Cup απέναντι στο Περιστέρι Betsson, τονίζοντας πως έχουν μεγάλη επιθυμία και ενθουσιασμό για αυτή τη σειρά των αγώνων, καταλήγοντας πως πρέπει να είναι πνευματικά έτοιμοι.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχουμε μεγάλη επιθυμία και ενθουσιασμό για να ξεκινήσουμε τη σειρά των αγώνων μας με το Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό και το κίνητρο είναι ακόμη μεγαλύτερο, για την πρόκριση στα ημιτελικά. Είναι μία σειρά δύο αγώνων, οπότε κάθε κατοχή είναι σημαντική. Πρέπει να εμφανιστούμε με το υψηλότερο δυνατό κίνητρο και πνευματικά έτοιμοι για να κάνουμε το πρώτο βήμα.

Είναι πολύ σημαντικό που θα έχουμε στο πλευρό μας τον κόσμο μας. Μας δίνει μία πολύ ξεχωριστή ώθηση. Χρειαζόμαστε την ενέργεια που μεταφέρουν από την κερκίδα στο παρκέ. Το Περιστέρι είναι μία ομάδα, με πολύ καλή χημεία, εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση, αξιοσημείωτα αποτελέσματα και δίκαια βρίσκεται στα προημιτελικά. Θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και θα πρέπει όλοι μας να πιέσουμε τους εαυτούς μας στα όρια για να κάνουμε το πρώτο βήμα.

Θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή στη διάρκεια του αγώνα, τόσο από εμάς, όσο και από τον κόσμο για να πετύχουμε τον στόχο μας».