Χωρίς Παγιόλα και Χάκετ η Βίρτους με Παρτιζάν - Τι δήλωσε ο Μόργκαν

Η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (11/3, 21:45) την Παρτιζάν για την 31η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας δύο γνωστά προβλήματα.

Οι δύο Ιταλοί γκαρντ της ομάδας του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ο Αλεσάντρο Παγιόλα και ο Ντάνιελ Χάκετ παραμένουν εκτός δράσης και δε θα βρίσκονται στην αποστολή ενόψει του αγώνα κόντρα στην Παρτιζάν.

Από την πλευρά των παικτών ο Ματ Μόργκαν δήλωσε για το παιχνίδι: «Ξέρουμε ότι η Παρτιζάν είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά παίζουμε εντός έδρας και μπορούμε να βασιστούμε στην στήριξη των οπαδών μας.

Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά και να παίξουμε ως ομάδα. Γνωρίζουμε τα δυνατά σημεία των αντιπάλων μας και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε έναν τέτοιο αντίπαλο».