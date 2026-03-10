ΑΕΚ: Τα μέτρα τάξης για την αναμέτρηση με την Τόφας

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τα Μέτρα Τάξης που αποφασίστηκαν για τον αγώνα με την Τόφας, μετά την σύσκεψη που διεξήχθη, παρουσία της Αστυνομίας, στη SUNEL Arena.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «Βασίλισσα» αντιμετωπίζει αύριο (Τετάρτη, 11/03, 19:00) την Τόφας στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Group J της φάσης των «16» του BCL.

Η παρουσία όλων σας στην αναμέτρηση, που κρίνει «εν πολλοίς» την πορεία της Ομάδας μας στη διοργάνωση, αφού η νίκη θ’ ανοίξει το δρόμο για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον Όμιλο, θεωρείται επιβεβλημένη.

Ενημερώνουμε το φίλαθλο κοινό μας, ότι:

Μετά τη σύσκεψη, η οποία διεξήχθη την Δευτέρα 09/03, παρουσία της Αστυνομίας, στη SUNEL Arena, αλλά και με βάση τις οδηγίες του BCL, τα Μέτρα Τάξης της αναμέτρησης με Τόφας, έχουν ως εξής:

Παρακαλούνται όσοι δεν διαθέτουν εισιτήριο να μην προσέλθουν στο Γήπεδο.

Θα πραγματοποιούνται αυστηροί προέλεγχοι σε δύο ή τρεις ζώνες, περιμετρικά των εγκαταστάσεων.

Δεν επιτρέπεται η χρήση πανό ή πλακάτ, με πολιτικό, ρατσιστικό, υβριστικό, αντιαθλητικό περιεχόμενο, η χρήση καπνογόνων ή βεγγαλικών πάσης μορφής, και η χρήση εθνικών σημαιών.

Σας παρακαλούμε, όπως λάβετε σοβαρά υπόψιν τις άνωθεν υποδείξεις των θεσμικών οργάνων.

Mε πνεύμα και διάθεση συνεργασίας μπορούμε να πράξουμε το αυτονόητο.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤO «ΣΠΙΤΙ» ΜΑΣ.