ΑΕΚ: Τα μέτρα τάξης για την αναμέτρηση με την Τόφας

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η «Βασίλισσα» αντιμετωπίζει αύριο (Τετάρτη, 11/03, 19:00) την Τόφας στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Group J της φάσης των «16» του BCL.
Η παρουσία όλων σας στην αναμέτρηση, που κρίνει «εν πολλοίς» την πορεία της Ομάδας μας στη διοργάνωση, αφού η νίκη θ’ ανοίξει το δρόμο για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον Όμιλο, θεωρείται επιβεβλημένη.
Ενημερώνουμε το φίλαθλο κοινό μας, ότι:
Μετά τη σύσκεψη, η οποία διεξήχθη την Δευτέρα 09/03, παρουσία της Αστυνομίας, στη SUNEL Arena, αλλά και με βάση τις οδηγίες του BCL, τα Μέτρα Τάξης της αναμέτρησης με Τόφας, έχουν ως εξής:
Παρακαλούνται όσοι δεν διαθέτουν εισιτήριο να μην προσέλθουν στο Γήπεδο.
Θα πραγματοποιούνται αυστηροί προέλεγχοι σε δύο ή τρεις ζώνες, περιμετρικά των εγκαταστάσεων.
Δεν επιτρέπεται η χρήση πανό ή πλακάτ, με πολιτικό, ρατσιστικό, υβριστικό, αντιαθλητικό περιεχόμενο, η χρήση καπνογόνων ή βεγγαλικών πάσης μορφής, και η χρήση εθνικών σημαιών.
Σας παρακαλούμε, όπως λάβετε σοβαρά υπόψιν τις άνωθεν υποδείξεις των θεσμικών οργάνων.
Mε πνεύμα και διάθεση συνεργασίας μπορούμε να πράξουμε το αυτονόητο.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤO «ΣΠΙΤΙ» ΜΑΣ.