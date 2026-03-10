Ξανθόπουλος ενόψει ΠΑΟΚ: «Να βάλουμε τα κορμιά μας, να πάρουμε τα ριμπάουντ και να τρέξουμε»

Με τον ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί το Περιστέρι Betsson την Τετάρτη (11/3, 18:00) στην PAOK Sports Arena, στον πρώτο προημιτελικό του FIBA Europe Cup με την αποστολή των «κυανοκιτρίνων» να βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) στη Θεσσαλονίκη.

Ο προπονητής της ομάδας, Βασίλης Ξανθόπουλος στάθηκε στα στοιχεία της αναμέτρησης και τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες του για να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στην τετράδα της διοργάνωσης:

«Είναι ο πρώτος αγώνας απέναντι στον ΠΑΟΚ για να προκριθούμε στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup. Έχουμε πει και με τους παίκτες ότι στην ουσία είναι ένας αγώνας, την Τετάρτη που είναι το πρώτο ημίχρονο και ένας την επόμενη Τετάρτη που είναι το δεύτερο ημίχρονο στην έδρα μας. Πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι γιατί πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, σε μια πολύ δύσκολη έδρα και για να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στο αμυντικό ριμπάουντ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετική ομάδα στο να πηγαίνει στο επιθετικό ριμπάουντ. Να βάλουμε τα κορμιά μας όπως έχουμε πει, καθώς είναι κάτι που αποτελεί την ταυτότητα της ομάδας μας στην άμυνα, να πάρουμε τα ριμπάουντ και να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό».

Ο προπονητής του Περιστερίου Betsson δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο της ομάδας: «Ξέρουμε ότι ο κόσμος του Περιστερίου δεν θα είναι δίπλα μας στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα τους νιώθουμε κοντά μας. Περιμένω να τους έχουμε την επόμενη εβδομάδα στη ρεβάνς δίπλα μας στο Περιστέρι και μακάρι να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup».