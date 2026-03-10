Ανήμερα της συμπλήρωσης 101 χρόνων από την ίδρυση του Ολυμπιακού, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ αποφάσισε να συνδυάσει την επέτειο αυτή με την νέα και ανανεωμένη ιστοσελίδα της.

Το νέο site της ΚΑΕ Ολυμπιακός θα φιλοξενεί καθημερινή ενημέρωση για την ομάδα, με νέα, δηλώσεις, συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών, αλλά και αποκλειστικά θέματα που θα φέρνουν τους φιλάθλους της ομάδας του Πειραιά ακόμη πιο κοντά στα όσα συμβαίνουν στο ερυθρόλευκο «στρατόπεδο».

Στο πεδίο "When I was 10" της νέας ιστοσελίδας της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σήμερα (10/3), Ο Ταϊρίκ Τζόουνς γυρίζει... 18 έτη πίσω, στο Κονέτικατ των παιδικών του χρόνων.

Μιλά για τα χρόνια που έπαιζε... American football, ενώ αποκαλύπτει πως ο αγαπημένος παίκτης του στο μπάσκετ είναι ο ΛεΜπρον Τζέιμς.

Αναλυτικά:

«Πώς ήταν η ζωή του Ταϊρίκ Τζόουνς στα 10; Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω, τότε που οι παίκτες του Θρύλου βρίσκονταν στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών. Τι έκαναν τότε και πώς περνούσαν την παιδική τους ηλικία;

10 χρονών ζούσα... «στο Κονέτικατ». Έμενα μαζί με... τη μητέρα μου και τον αδερφό μου. Θυμάμαι να παίζω στη γειτονιά και να πηγαίνω σχολείο. Περνούσα πολύ ωραία και μου άρεσε η παιδική μου ηλικία».

Τα κατοικίδια που είχα τότε... «δεν είχα ακόμη κατοικίδια. Το πρώτο μου κατοικίδιο ήταν ένας σκύλος. Ήταν ένα γαλλικό μπουλντόγκ και ήμασταν μαζί όσο ήμουν στην Ιταλία».

Το πρόσωπο που έχω ακόμη στη ζωή μου από τότε είναι... «η μητέρα μου».

Ο κόσμος με φώναζε... «Ty. Είναι cool και με συνοδεύει μέχρι σήμερα».

Όσον αφορά τα αθλήματα... «Έπαιζα μπάσκετ, αλλά ακόμη ήμουν κυρίως παίκτης American Football. Έπαιζα ως defensive end και Wide Receiver. Το μπάσκετ μπήκε πιο έντονα στην ζωή μου στο λύκειο».

Ο αγαπημένος μου παίκτης ήταν... «ο ΛεΜπρόν Τζέιμς».

Το αγαπημένο μου πρόγραμμα στην τηλεόραση ήταν... «το Sweet Life of Zack and Cody».

Για πρωινό έτρωγα... «νορμάλ πράγματα. Αυγά, μπέικον και pancakes».

Πήγαινα διακοπές... «Οι διακοπές που θυμάμαι περισσότερο από όλες ήταν στην Τζαμάικα και στην Disney, που πήγαινα με τη μητέρα μου».

Στο πορτοφόλι μου είχα... «Τίποτα απολύτως».

Πήγαινα για ύπνο... «Πήγαινα στο κρεβάτι μου γύρω στις 10, αλλά δεν είχα ύπνο καθόλου όσο ήμουν παιδί».

Αυτό που λάτρευα να κάνω στην ηλικία των 10 ήταν... «Να παίζω μπάσκετ και football με τους φίλους μου στον δρόμο και όταν γυρνούσα να παίζω videogames».

Το πράγμα που έκανα και τρέλαινε την μητέρα μου ήταν: «Τρελαινόταν με τα πάντα (γέλια)».

Ο άνθρωπος που αντέγραφα ήταν... «Κανείς, προσπαθούσα από πάντα να είμαι ο εαυτός μου».

Το αγαπημένο μου μέρος στη γη ήταν... «Το δωμάτιό μου. Μπορούσα να παίζω τα videogames μου».