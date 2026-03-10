Μπαρτζώκας σε παίκτες: «Πάντα μετά από νίκη με τον Παναθηναϊκό υπάρχει εφησυχασμός, αλλά είναι σημαντικό ματς»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρί στάθηκε στη σημασία του ματς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Συνήθως μετά από μεγάλες νίκες στα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό δείχνουμε έναν εφησυχασμό και μία χαλάρωση. Δεν πρέπει να χάσουμε σήμερα για αν γίνει αυτό θα έχουμε θέματα.

Πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε!

Δεν θα είναι εύκολο ματς, το αντίθετο, θα είναι πολύ δύσκολο. Θέλω σας παρακαλώ να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Μην χαλαρώσετε. Έχουμε ακομα δύσκολη δουλεια μπροστά μας, νομίζω πως όλοι συμφωνούμε σε αυτό».