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Παπαθεοδώρου: «Οι τελευταίες συζητήσεις για το format της Euroleague με 22 ομάδες» (vid)

Μπάσκετ
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Το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox.
Παπαθεοδώρου: «Οι τελευταίες συζητήσεις για το format της Euroleague με 22 ομάδες» (vid)