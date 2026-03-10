ΝΒΑ: Νέα διάκριση για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα

Ο σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς, Βίκτορ Ουεμπανιάμα, αναδείχθηκε ξανά «παίκτης της εβδομάδας» για τη Δυτική Περιφέρεια, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (9/3) η διοργανώτρια αρχή του ΝΒΑ.

Ο 22χρονος Γάλλος ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του την εβδομάδα από 2 έως 8 Μαρτίου, κατά την οποία συνέβαλε τα μέγιστα για το 4Χ4 των Σπερς, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο 26 πόντους, 10,5 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 4,7 κοψίματα ανά παιχνίδι.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά στη διάρκεια της σεζόν που ο Γάλλος διεθνής άσσος λαμβάνει αυτή την τιμητική διάκριση και τρίτη από την άφιξή του στο NBA το 2023.

Είχε επίσης αναδειχθεί «καλύτερος παίκτης του μήνα» στη Δυτική Περιφέρεια τον περασμένο μήνα.

Αντίστοιχη διάκριση στην Ανατολική Περιφέρεια (παίκτης της εβδομάδας) έλαβε ο Αμερικανός γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τάιλερ Χίρο