Οι Τζαζ σόκαραν τους Ουόριορς

Οι Γιούτα Τζαζ πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, επικρατώντας με 119-116.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και κυριάρχησαν για τρία δωδεκάλεπτα απέναντι στους Ουόριορς, που δεν μπορούσαν να βγάλουν αντίδραση.

Οι «Πολεμιστές» προσπάθησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους στην τέταρτη περίοδο, όμως όταν «ξύπνησαν» ήταν αργά, γνωρίζοντας μια ήττα-σοκ, που τους αφήνει πίσω στη μάχη για την απευθείας είσοδο στα playoffs.

O Κάιλ Φιλιπόφσκι με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Γιούτα Τζαζ, με τον Ντε'Αντονι Μέλτον να ξεχωρίζει για τους Ουόριορς, έχοντας 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.

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