Οι Θάντερ πήραν την ματσάρα κόντρα στους Νάγκετς με τρίποντη «βόμβα» του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ! (vid)

Οι Νάγκετς μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 37-40 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Θάντερ έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 29-20 στη δεύτερη περίοδο, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 66-60.
Στο τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν η σειρά των Νάγκετς να αντιδράσουν με τους «Σβώλους» να κάνουν επί μέρους 30-33, ρίχνοντας την διαφορά στους τρεις πόντους (96-93), για να φτάσουν στο συγκλονιστικό τέταρτο δωδεκάλεπτο.
H τελευταία περίοδος είχε συγκλονιστική εξέλιξη, αφού οι δύο ομάδες βρίσκονταν συνεχώς κοντά στο σκορ, με τους Θάντερ στα 14'' πριν την λήξη να παίρνουν το προβάδισμα με 126-122 με τρίποντο του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.
Στα 9'' πριν το τέλος όμως ο Γιόκιτς ευστόχησε σε τρίποντο και πάνω στο σουτ του Σέρβου έγινε φάουλ στον Τζαμάλ Μάρεϊ, που με μια βολή ισοφάρισε σε 126-126, όμως οι πρωταθλητές δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.
Με 8.5'' να απομένουν στο χρονόμετρο, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πήρε την ευθύνη και με step back εκτέλεσε για τρίποντο, έστειλε την μπάλα συστημένη στο καλάθι και χάρισε στους Θάντερ μια επική νίκη σε μια αδιανόητη ματσάρα.
Ο ηγέτης των Θάντερ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 35 πόντους, 9 ριμπάουντ και 15 ασίστ, με τον Νίκολα Γιόκιτς να καταγράφει ακόμη ένα triple double, έχοντας 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ.