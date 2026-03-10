Οι Θάντερ πήραν την ματσάρα κόντρα στους Νάγκετς με τρίποντη «βόμβα» του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ! (vid)

Μετά από μια εκπληκτική ματσάρα, που θύμισε playoffs, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ «λύγισαν» τους Ντένβερ Νάγκετς με 129-126 και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Οι Νάγκετς μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 37-40 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Θάντερ έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 29-20 στη δεύτερη περίοδο, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 66-60.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν η σειρά των Νάγκετς να αντιδράσουν με τους «Σβώλους» να κάνουν επί μέρους 30-33, ρίχνοντας την διαφορά στους τρεις πόντους (96-93), για να φτάσουν στο συγκλονιστικό τέταρτο δωδεκάλεπτο.

H τελευταία περίοδος είχε συγκλονιστική εξέλιξη, αφού οι δύο ομάδες βρίσκονταν συνεχώς κοντά στο σκορ, με τους Θάντερ στα 14'' πριν την λήξη να παίρνουν το προβάδισμα με 126-122 με τρίποντο του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Στα 9'' πριν το τέλος όμως ο Γιόκιτς ευστόχησε σε τρίποντο και πάνω στο σουτ του Σέρβου έγινε φάουλ στον Τζαμάλ Μάρεϊ, που με μια βολή ισοφάρισε σε 126-126, όμως οι πρωταθλητές δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

JOKIĆ DRILLS THE 3 AND THE NUGGETS HAVE A CHANCE AT A 4-POINT PLAY! pic.twitter.com/goQMIr4SKo — NBA (@NBA) March 10, 2026

Με 8.5'' να απομένουν στο χρονόμετρο, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πήρε την ευθύνη και με step back εκτέλεσε για τρίποντο, έστειλε την μπάλα συστημένη στο καλάθι και χάρισε στους Θάντερ μια επική νίκη σε μια αδιανόητη ματσάρα.

SGA CALLS GAME.



STEPBACK 3 TO WIN A THRILLER VS. DENVER 🚨 pic.twitter.com/sIrFsI3Ft0 — NBA (@NBA) March 10, 2026

Ο ηγέτης των Θάντερ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 35 πόντους, 9 ριμπάουντ και 15 ασίστ, με τον Νίκολα Γιόκιτς να καταγράφει ακόμη ένα triple double, έχοντας 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

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