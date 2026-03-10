Περίπατος για τους Καβαλίερς απέναντι στους... μισούς Σίξερς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς εκμεταλλεύτηκαν τις πολλές απουσίες των Φιλαδέλφεια 76ερς, φτάνοντας με άνεση στην επικράτηση (115-101)

Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν χωρίς τους Μάξεϊ, Έτζκομπ, Εμπίιντ, Τζορτζ και Mπρουμ, με τους Καβαλίερς να στήνουν πάρτι από το ξεκίνημα του αγώνα, κλείνοντας το ημίχρονο στο +12 (56-44).

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη από το τρίτο δωδεκάλεπτο φέρνοντας την διαφορά στο +21 (87-66), κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν διαχείριση στην τέταρτη περίοδο.

Mε αυτή τη νίκη οι Καβαλίερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 39-25 και ετοιμάζονται να «κλειδώσουν» την απευθείας πρόκριση στα playoffs, ενώ οι Σίξερς έπεσαν στο 34-29, χάνοντας έδαφος.

Ο Τζέιμς Χάρντεν με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ για τους Σίξερς ξεχώρισε ο Τζάστιν Έντουαρντς με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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