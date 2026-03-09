Νίκη δια πυρός και σιδήρου για την Αρμάνι κόντρα στην Καντού

Η Καντού έβαλε δύσκολα στην Αρμάνι η οποία επικράτησε στο φινάλε με 88-86 για την 21η αγωνιστική του Ιταλικού πρωταθλήματος. Κορυφαίος ο Ρίτσι με 22 πόντους, μοιραίος στο φινάλε με άστοχο σουτ-νίκης ο πρώην «ερυθρόλευκος» Έρικ Γκριν.

Η Αρμάνι Μιλάνο δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής Καντού με την ομάδα του Πέπε Ποέτα να κερδίζει στο φινάλε με 88-86 για την 21η αγωνιστική του Ιταλικού πρωταθλήματος.

Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Μιλάνο ανέβηκε στο 15-5 και συνεχίζει στο κυνήγι της κορυφής, ενώ η Καντού έπεσε στο 5-15.

Για τους νικητές ο Τζιανπάολο Ρίτσι ήταν κορυφαίος με 22 πόντους, με τον Σιλντς να είναι κομβικός στο φινάλε με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ. Πληθωρική παρουσία του Μπολμάρο με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Μπαλό μέτρησε 21 πόντους με 12 ριμπάουντ, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Έρικ Γκριν να συμπληρώνει 15 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αστοχώντας σε σουτ - νίκης στο φινάλε του ματς.