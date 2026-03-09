Νίκη του Βίκου επί της Χαλκίδας

Ο Βίκος πήρε τη νίκη απέναντι στην ΑΓΕΧ (82-70) με πρώτο σκόρερ τον Θανάση Τσούκα (18π.).

Τα 5/6 της κανονικής περιόδου της Elite League ολοκληρώθηκαν. Στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 25ης αγωνιστικής, οι Vikos Φalcons επικράτησαν της ΑΓΕΧ με 82-70. Οι Ηπειρώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-6 και παραμένουν στη δεύτερη θέση, ενώ οι ηττημένοι υποχώρησαν στο 14-9.

Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ 82-70

Διαιτητές: Μαρινάκης-Ευφραιμίδης-Λιότσιος Ν. (Τζαμάκου)

Δεκάλεπτα: 21-19, 35-39, 58-53, 82-70

Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 11 (2), Σιμιτζής 3 (1), Γεωργίου, Άντερσον 11, Γράβας 10 (1), Διαμαντάκος 8, Καμπερίδης 8, Βασιλείου, Τσούκας 18 (3), Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 11 (1)

ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 17, Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 11 (1), Γερομιχαλός 11 (1), Μητσιμπόνας 1, Λουφίλ 6, Κανονίδης 15 (2), Σάμαρτζιτς 6 (1), Ζερβός

Αναλυτικά η 25η αγωνιστική:

Σάββατο 7 Μαρτίου

Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες 83-88

Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος 80-93

Evertech Παπάγου-Δάφνη 76-61

Λαύριο Boderm-Ψυχικό 69-79

Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας 74-91

Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 79-80

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ 82-70

Ρεπό: Μαχητές Πειραματικό

Η επόμενη αγωνιστική (26η, 14/3)

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 Σοφάδες-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 16 Μαρτίου

19:30 ΑΓΕΧ-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Vikos Φalcons