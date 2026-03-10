O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρί εκτός έδρας (22:00) για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους μετά τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων».

Δοκιμασία στο Παρίσι για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Παρί για την 31η αγωνιστική της Euroleague και θέλουν τη νίκη για να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί μετά το θετικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος δεν θα έχει στην διάθεση του τον Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκούς σπασμούς στην μέση και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη που αντιμετωπίζει τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαίου στο αριστερό πόδι.

Αντίθετα την «ερυθρόλευκη» αποστολή ακολούθησαν ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Μόντε Μόρις, ωστόσο δεν είναι σίγουρη η συμμετοχή τους στην αναμέτρηση, καθώς αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι (Πολωνία) και Ούρος Ομπρκνέζεβιτς (Σερβία).

Η κατάταξη της Euroleague

Φενέρμπαχτσε 22-7 Βαλένθια 20-10 Ολυμπιακός 19-10 Ρεάλ Μαδρίτης 19-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 Ζάλγκιρις 17-13 Ερυθρός Αστέρας 17-13 Μπαρτσελόνα 17-13 Μονακό 16-14 Παναθηναϊκός 16-14 Dubai Basketball 15-14 Αρμάνι Μιλάνο 15-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 Βίρτους Μπολόνια 13-17 Μπάγερν Μονάχου 13-17 Παρί 11-18 Παρτίζαν 9-20 Μπασκόνια 9-21 Αναντολού Εφές 9-21 Βιλερμπάν 8-22

Εκκρεμούν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν-Dubai Basketball, Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (31η)

Τρίτη 10 Μαρτίου

22:00 Παρί - Ολυμπιακός

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια

20:00 Μονακό-Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις

21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ