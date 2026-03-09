«Χωρίς Σπανούλη στον πάγκο και με Ναντέρ η Μονακό»

Σύμφωνα με το BeBasket, ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα κοουτσάρει τη Μονακό στο παιχνίδι με τη Ναντέρ (10/3) για το Κύπελλο Γαλλίας, δύο ημέρες πριν την αναμέτρηση των Μονεγάσκων με τον Ολυμπιακό (12/3, 20:00)

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Βασίλης Σπανούλης, όπως όλα δείχνουν δεν θα δώσει το παρών στον πάγκο στην αναμέτρηση της Μονακό με την Ναντέρ για το Κυπέλλο Γαλλίας το βράδυ της Τρίτης (10/3).

Να σημειώσουμε ότι ο Έλληνας τεχνικός δεν βρέθηκε στον πάγκο των Μονεγάσκων για το ματς του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Σολέ, με τις φήμες για παραίτηση να έχουν φουντώσει.

Η Γαλλική ομάδα δήλωσε τον Βασίλη Σπανούλη και τον Ηλία Καντζούρη ως ασθενείς στο προηγούμενο παιχνίδι και όπως αναφέρει το BeBasket, ο Έλληνας τεχνικός δεν θα προπονήσει την γαλλική ομάδα στο ματς με τη Ναντέρ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας το βράδυ της Τρίτης (10/3), δύο ημέρες πριν το παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (12/3, 20:00,