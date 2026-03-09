Ίνγκλς: «Ο Γιασικεβίτσιους θα μπορούσε να είναι στο NBA, αλλά δεν νομίζω ότι θα έπαιζα γι' αυτόν επειδή είναι κι αυτός τρελός»

Ο Τζος Ίνγκλις σε δηλώσεις του σημείωσε πως ο Σάρας Γιασικεβίτσιους θα μπορούσε να προπονήσει ομάδα του ΝΒΑ, ενώ αστειευόμενος τόνισε πως δεν θα έπαιζε για αυτόν γιατί είναι... τρελός.

Ο Τζο Ινγκλς σε δηλώσεις του μίλησε για τον πρώην παίκτη του στην Μπαρτσελόνα την σεζόν 2012/13 και νυν προπονητή της Φενέρ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Αυστραλός, που τώρα αγωνίζεται στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς , σκέφτηκε αν βλέπει τον Γιασικεβίτσιους να προπονεί στο NBA: «Νομίζω ότι θα μπορούσε, νομίζω—εννοώ—είμαι σίγουρος ότι είχε ήδη ευκαιρίες. Δεν θα με εξέπληττε αν τις είχε απορρίψει για να συνεχίσει εκεί που προφανώς λατρεύει να είναι προπονητής και έχει αποδείξει ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής», τόνισε ο πλέον 38χρονος άσος.

«Δεν νομίζω ότι έπαιξα κι εγώ γι' αυτόν, επειδή είναι κι αυτός τρελός (γέλια), αλλά θα μπορούσα να είμαι συμπαίκτης του. Προφανώς, ήμασταν συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα, και το ίδιο ισχύει και για τη Φενερμπαχτσέ. Τον ακολουθώ εξαιτίας του και θαυμάζω την ικανότητά του, τον τρόπο που παίζει», πρόσθεσε ο Ινγκλς.