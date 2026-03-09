Παναθηναϊκός: 11 ήττες σε 70 μέρες το 2026!

Ο Παναθηναϊκός Aktor πηγαίνει από ήττα σε ήττα το 2026 και βάζει αμφιβολία σε... ολόκληρη τη σεζόν του, καθώς οι «κακές συνήθειες» έχουν μετατραπεί σε «αγωνιστική ταυτότητα» της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Το 2026 θεωρητικά ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για το «τριφύλλι»: μια νίκη με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του "Telekom Center" θα έφερνε τους «πράσινους» στην 1η θέση της Euroleague. Όλα αυτά σε μια σεζόν με το υψηλότερο μπάτζετ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και το Final Four στο «σπίτι» του «τριφυλλιού».

Όμως, το «ερυθρόλευκο» διπλό στη 19η αγωνιστική της Euroleague (2 Ιανουαρίου) αποτέλεσε την αρχή για μία αδιανόητη «κατηφόρα» και έναν... τρελό απολογισμό στις πρώτες 70 μέρες του έτους: 11 ήττες σε 23 αναμετρήσεις στο πέρασμα τριών διοργανώσεων.

Αυτοί οι δύο και... κάτι μήνες επιβεβαίωσαν την απαισιόδοξη φράση πως «τίποτα δεν είναι τόσο κακό, ώστε να μην μπορεί να γίνει χειρότερο». Οι λεγόμενες «κακές συνήθειες», που κουβαλούν από πέρυσι οι «πράσινοι» μετατράπηκαν σε... αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Μάλιστα, το σύνολο του κόουτς Αταμάν παρουσιάστηκε ανέτοιμο σε ουκ ολίγα παιχνίδια τόσο σε τακτικό, όσο και σε πνευματικό επίπεδο.

Μέσα σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός Aktor «κατάφερε» να χάσει με... κάθε τρόπο: αστοχώντας σε buzzer beater στο Τελ Αβίβ, δεχόμενος buzzer beater από τη Φενέρμπαχτσε, με εντός έδρας 100άρα από τον ουραγό αντίπαλό του στη GBL, με ανατροπή 21 πόντων στη Θεσσαλονίκη, με season-low 62 πόντων στο Βελιγράδι, σε δύο ευρωπαϊκά «ντέρμπι αιωνίων» με τον Ολυμπιακό. Είναι φανερό πως η ομάδα δεν έχει ξεκάθαρους ρόλους και συχνά - πυκνά βρίσκεται αντιμέτωπη με... έλλειμα ενέργειας και απουσία «καθαρού μυαλού».

Η εικόνα και τα αποτελέσματα -προφανώς- δεν συνάδουν με το μπάτζετ και την ποιότητα του ρόστερ, αλλά και το "know how" του Τούρκου προπονητή. Είναι ενδεικτικό πως πλέον στην Euroleague το «τριφύλλι» είναι 13ο σε πόντους ανά ματς (85,5π.), 13ο σε ριμπάουντ (33,7ρ.), 14ο σε ασίστ (18,3ασ.) και 16ο σε ποσοστό πίσω από τα 6,75μ. (34,1%).

Παράλληλα, καμία «επιτυχία» μέχρι στιγμής δεν έχει μετατραπεί σε ουσιαστικό "turning point". Αφορμές υπήρχαν πολλές: το buzzer beater του Τζέριαν Γκραντ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η τεράστια προσθήκη του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με κυρίαρχη εμφάνιση στον τελικό του Ηρακλείου απέναντι στον Ολυμπιακό, η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στις ομαδικές προπονήσεις. Παρ' όλα αυτά, τίποτα από τα παραπάνω δεν... γέμισε με συνέπεια και διάρκεια την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού Aktor. Άλλωστε, ο Χρήστος Σερέλης είχε πει στη "Magic Euroleague" πως το πραγματικό... ηλεκτροσόκ -ή το αντίδοτο αν θέλετε- θα ερχόταν όταν οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης έβρισκαν σταθερότητα, η οποία -προς το παρόν τουλάχιστον- αγνοείται.

Φυσικά, η ποιότητα είναι εκεί: το ρόστερ είναι γεμάτο σε κάθε θέση με πρωτοκλασάτες επιλογές. Στο "Telekom Center" βρίσκεται ο προπονητής που μετράει τρεις κατακτήσεις της Euroleague την τελευταία πενταετία μαζί με τον MVP του Final Four το 2024 (Κώστας Σλούκας), τον MVP της regular season το 2025 (Κέντρικ Ναν) και τον MVP του Final Four το 2025 (Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις). Οι «πράσινοι», που έχουν το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη και τον κόσμο τους στο πλευρό τους με διαδοχικά sold outs, βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και καλούνται να αντιδράσουν.

Ακόμα και τώρα, που στην κανονική διάρκεια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός Aktor βρίσκεται στη 10η θέση του ταμπλό με ρεκόρ 16-14 και έχει... αποχαιρετήσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Ακόμα και τώρα που το πλεονέκτημα έδρας στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει κάνει «φτερά». Επομένως, η αντίδραση πρέπει να έρθει... χθες και να δώσει «ανάσες» (ψυχολογικές, βαθμολογικές, αγωνιστικές), πριν από την τελική ευθεία της σεζόν, η οποία θα περάσει από το μειονέκτημα έδρας και τις «μάχες» μακριά από το Μαρούσι.

Τίτλος δεν έχει χαθεί μέχρι στιγμής. Οι «πράσινοι», λοιπόν, ψάχνουν το... απαραίτητο push, ώστε να γυρίσουν την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, το «εφιαλτικό» πρώτο διάστημα του '26 με τις 11 ήττες σε 20 ματς της Euroleague και της GBL πρέπει να μπει οριστικά στο... χρονοντούλαπο. Άλλωστε, ειδικά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, το «τριφύλλι» δεν έχει πια περιθώρια για «στραβοπατήματα» και νέες «γκέλες», αρχής γενομένης από το ματς με τη Ζαλγκίρις (12/3).

Τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού Aktor μέσα στο 2026 (με bold οι «πράσινες» ήττες):

Euroleague

2 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87

6 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87

8 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια 84-71

15 Ιανουαρίου Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός 85-78

20 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 93-74

22 Ιανουαρίου Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός 75-71

30 Ιανουαρίου Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 78-79

3 Φεβρουαρίου Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81

5 Φεβρουαρίου Παρτιζάν - Παναθηναϊκός 78-62

13 Φεβρουαρίου Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 83-85

26 Φεβρουαρίου Παναθηναϊκός - Παρί 99-104

6 Μαρτίου Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 86-80

Stoiximan GBL

4 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 92-85

11 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός - Περιστέρι 94-86

18 Ιανουαρίου ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκος 69-74

25 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός - Μαρούσι 92-81

1 Φεβρουαρίου Άρης - Παναθηναϊκός 102-95

8 Φεβρουαρίου Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 53-78

15 Φεβρουαρίου Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου 97-102

8 Μαρτίου Ηρακλής - Παναθηναϊκός 76-74

Allwyn Final Eight

18 Φεβρουαρίου Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 101-71

19 Φεβρουαρίου Παναθηναϊκός - Ηρακλής 91-61

21 Φεβρουαρίου Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 68-79