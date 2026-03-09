Ο πρώην προπονητής των Λέικερς προβλέπει ότι ο ΛεΜπρόν θα ολοκληρώσει την καριέρα του στο Κλίβελαντ

Ο πρώην προπονητής των Λέικερς, Μπάιρον Σκοτ, προβλέπει ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ολοκληρώσει την καριέρα του στο NBA με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο πρώην προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς και θρύλος του NBA, Μπάιρον Σκοτ, μοιράστηκε τις σκέψεις του για το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς , προβλέποντας ότι ο σούπερ σταρ θα επιστρέψει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς πριν αποσυρθεί.

«Νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία του χρονιά με τους Λέικερς και νομίζω ότι πιθανότατα θα επιστρέψει στο Κλίβελαντ και θα παίξει για έναν ακόμη χρόνο εκεί, και μετά θα πάρουν το άγαλμα και όλα τα πράγματα που θα κάνουν στο Κλίβελαντ. Θα ονομάσουν δρόμους», είπε ο Σκοτ ​​κατά τη διάρκεια του podcast του .