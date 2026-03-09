Μιλουτίνοφ: «Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα για 3 βδομάδες με απαιτητικά ματς»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρί (10/3, 21:45) στάθηκε

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα παιχνίδια στη Γαλλία: «Πρέπει να συσπειρωθούμε γιατί θα είναι δύσκολα παιχνίδια και να κερδίσουμε την Παρί. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα για 3 εβδομάδες και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί τα ματς θα είναι απαιτητικά».

Για τις απουσίες: «Το να απουσιάζουν αυτοί οι παίκτες είναι σημαντικό για εμάς. Έχουμε μεγάλο βάθος και ποιότητα και ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ μπήκαν στα παπούτσια τους και κάλυψαν τα κενά».

Για τον δικό του τραυματισμό: «Δεν θέλω να λείπω από ματς και να παίζω στο παρκέ με την ομάδα. Δεν μπορούσε ο τραυματισμός να με αφήσει εκτός».