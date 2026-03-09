Μιλουτίνοφ: «Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα για 3 βδομάδες με απαιτητικά ματς»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για τα παιχνίδια στη Γαλλία: «Πρέπει να συσπειρωθούμε γιατί θα είναι δύσκολα παιχνίδια και να κερδίσουμε την Παρί. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα για 3 εβδομάδες και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί τα ματς θα είναι απαιτητικά».
Για τις απουσίες: «Το να απουσιάζουν αυτοί οι παίκτες είναι σημαντικό για εμάς. Έχουμε μεγάλο βάθος και ποιότητα και ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ μπήκαν στα παπούτσια τους και κάλυψαν τα κενά».
Για τον δικό του τραυματισμό: «Δεν θέλω να λείπω από ματς και να παίζω στο παρκέ με την ομάδα. Δεν μπορούσε ο τραυματισμός να με αφήσει εκτός».