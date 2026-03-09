Ευχήθηκε στον Ομπράντοβιτς για τα γενέθλιά του η Παρτιζάν

Η Παρτιζάν ευχήθηκε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα 66α γενέθλιά του.

Μπορεί η συνεργασία τους να μην έληξε με τον καλύτερο τρόπο, όμως η σερβική ομάδα ευχήθηκε στον Ζοτς, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.

«Απλά ο καλύτερος. Ο καλύτερος Ευρωπαίος προπονητής όλων των εποχών και θρύλος της Παρτίζαν γιορτάζει σήμερα τα 66α γενέθλιά του», αναφέρει η ανάρτηση της Παρτιζάν.