Ευχήθηκε στον Ομπράντοβιτς για τα γενέθλιά του η Παρτιζάν

Μπορεί η συνεργασία τους να μην έληξε με τον καλύτερο τρόπο, όμως η σερβική ομάδα ευχήθηκε στον Ζοτς, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
«Απλά ο καλύτερος. Ο καλύτερος Ευρωπαίος προπονητής όλων των εποχών και θρύλος της Παρτίζαν γιορτάζει σήμερα τα 66α γενέθλιά του», αναφέρει η ανάρτηση της Παρτιζάν.
Jednostavno najveći! Najbolji evropski trener svih vremena i legenda crno-belih, danas proslavlja 66. rođendan!🖤🤍#KKPartizan pic.twitter.com/qtaIxRV68G— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 9, 2026