«AS» για Παναθηναϊκό: «Καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα»

Η ισπανική «ΑS» σχολιάζει την κατάσταση που επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά και την ήττα του «τριφυλλιού» από τον Ηρακλή.

Οι «πράσινοι» είναι σε πολύ κακό φεγγάρι, με το ισπανικό Μέσο να σχολιάζει τα όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό και να αναφέρει πως η ομάδα μοιάζει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα που καταρρέει.

«Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος και εύκολος να γίνει κατανοητός: Να ανακτήσει τον ευρωπαϊκό θρόνο που την περασμένη σεζόν της πήρε στο Άμπου Ντάμπι η Φενέρμπαχτσε.

Δεν υπήρχε τίποτα άλλο για τον Παναθηναϊκό ο οποίος χτίστηκε ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό. Τα χρήματα δεν αποτέλεσαν εμπόδιο: Ένα σύνολο που φτάνει τα 27 εκατομμύρια ευρώ καθαρά και αποτελεί το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης.

Όμως τις τελευταίες δραματικές εβδομάδες το project μοιάζει να καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Από τον Φεβρουάριο και μετά, η κατάσταση αποτελεί πονοκέφαλο για τον Παναθηναϊκό, που έχει χάσει επτά από τα εννέα παιχνίδια του μεταξύ ελληνικού πρωταθλήματος και Euroleague.

Το Κύπελλο Ελλάδας, που κατέκτησε στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, αποτελεί τη μοναδική παρηγοριά», αναφέρει το δημοσίευμα.