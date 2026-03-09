Στολίγκα: «Θα δουλέψω για να βοηθήσω την ομάδα»

Πρώτη φορά στην Εθνική Γυναικών; Ναι! Πρώτη συμμετοχή με το εθνόσημο των Εθνικών ομάδων; Όχι.

Η Νάγια Στολίγκα, η οποία στις 3 Μαρτίου συμπλήρωσε το 20ο έτος της ηλικίας της, μπορεί να είναι «πρωτάρα» στην Εθνική Γυναικών, τα προηγούμενα χρόνια όμως είχε διανύσει όλη εκείνη την πορεία που ακολουθούν οι αθλητές και οι αθλήτριες πριν λάβουν το πολυπόθητο τηλεφώνημα με το οποίο τους ανακοινώνεται η κλήση τους στην ομάδα.

«Δεν το περίμενα!», θα πει η παίκτρια του Πρωτέα Βούλας αναφερόμενη στη στιγμή της κλήσης της. «Όταν με κάλεσαν στο τηλέφωνο, περίμενα ότι θα ήταν κάποιος άλλος. Γνώριζα ότι ήμουν στις προεπιλογές του Νοεμβρίου, αλλά όταν με κάλεσαν να μου πουν ότι τώρα θα βρίσκομαι στη 14άδα, έμεινα! Έτρεξα αμέσως και το είπα στους γονείς μου!».

Η Στολίγκα, βασικό μέλος τα προηγούμενα χρόνια της Εθνικής Νεανίδων με την οποία το 2024 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 Β’ Κατηγορίας εξασφαλίζοντας την άνοδό της ομάδας στην Α’ Κατηγορία, πέρυσι αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών, και από χθες (9/3), έκανε ως μέλος πλέον της Εθνικής Γυναικών την πρώτη προπόνησή της. «Στην αρχή είχα λίγο άγχος αλλά το ξεπέρασα αμέσως. Βοήθησαν πολύ τα κορίτσια, οι προπονητές κι όλο το επιτελείο. Ήταν δίπλα μου από την αρχή», θα πει η διεθνής γκαρντ, η οποία μπήκε αμέσως στο κλίμα της ομάδας, με στόχο να βοηθήσει με όποιον τρόπο της ζητηθεί στην εκπλήρωση της αποστολής που έχει η Ελλάδα.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ! Θα δουλέψω στην προπόνηση ώστε να βοηθήσω τις συμπαίκτριές μου και την ομάδα να πετύχει το καλύτερο. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά στους αγώνες που υπάρχουν μπροστά μας».

Οι προπονήσεις της Εθνικής Γυναικών στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Καλτσάς» στον Βύρωνα ολοκληρώνονται απόψε (9/3) και αύριο (10/3) το πρωί η αποστολή θα αναχωρήσει για την Κροατία με τελικό προορισμό το Σίμπενικ, όπου την Τετάρτη (11/3) θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας με την Κροατία.