«Είναι εθισμένος στα ναρκωτικά κι η πρόνοια του πήρε την κόρη» - «Βόμβες» από τη σύζυγο του πρώην NBAer Ντουάιτ Χάουαρντ

Σε πολύ σοβαρές καταγγελίες κατά του πρώην αστέρα του NBA Ντουάιτ Χάουαρντ, που έχουν ήδη γίνει πρώτο θέμα στις ΗΠΑ, προέβη η σύζυγός του με ένα άκρως αποκαλυπτικό live που έκανε στα social media.

Η Έιμι Λουτσιάνι, με την οποία ο Χάουαρντ είναι παντρεμένος από τον Ιανουάριο του 2025, ισχυρίστηκε ότι ο πρώην σέντερ των Λέικερς, είναι εθισμένος στα ναρκωτικά και μάλιστα έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Σύμφωνα με τη Λουτσιάνι, που σε κάποια στιγμή του βίντεο έδειξε και μια σακούλα με λευκή σκόνη, η Πρόνοια πήγε στο σπίτι τους και πήρε υπό την προστασία της την κόρη του κι αιτία ήταν ο εθισμός του στις ουσίες.

Αποκάλυψε μάλιστα πως παρότι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου έξι μήνες μετά τον γάμο, η ίδια και τα παιδιά του προστάτεψαν αρκετές φορές τον Χάουαρντ από τις Αρχές.

«Ο γάμος μου με έφερε σε μια πολύ επικίνδυνη θέση. Η κόρη μου μόλις απομακρύνθηκε από την CPS εξαιτίας του πατέρα της», είπε με δάκρυα στα μάτια και συνέχισε:

«Η πρόνοια και η αστυνομία έχουν έρθει εδώ τρεις φορές σε λιγότερο από τρεις μήνες και εγώ στάθηκα δίπλα στον σύζυγό μου, παρόλο που φοβόμουν για τον ίδιο μου τον εαυτό. Σκεφτόμουν πώς αυτός είναι ο άντρας μου. Ακόμα και όταν προσπάθησα την πρώτη φορά να τον χωρίσω όλοι μου είπαν δεν αφήνεις τον άντρα σου. Δεν είναι για μένα αλλά είναι για τα παιδιά. Κανένας δεν με άκουγε γιατί είχε και έχει τα χρήματα»