Vikos Φalcons - ΑΓΕΧ: Πέφτει η αυλαία με μεγάλο παιχνίδι

Η 25η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται απόψε (18:30) με την αναμέτρηση Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ, που θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι γηπεδούχοι μετά τη νίκη επί των Σοφάδων θέλουν να χτίσουν νέο νικηφόρο σερί. «Πετύχαμε μια σημαντική νίκη μέσα στους Σοφάδες, σε μια δύσκολη έδρα, δείχνοντας χαρακτήρα και συγκέντρωση. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά με τον νέο μας προπονητή, τον κόουτς Γιαπλέ, ώστε να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Μπροστά μας έχουμε ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στη Χαλκίδα, μια ποιοτική και έμπειρη ομάδα. Θα είμαστε έτοιμοι και συγκεντρωμένοι για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», τόνισε ο 25χρονος γκαρντ των Ηπειρωτών, Θανάσης Τσούκας.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν το ρεπό τους και θέλουν να μπουν στην τελική ευθεία με νίκη με στόχο αρχικά μια θέση στην πρώτη τετράδα. «Μπροστά μας έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Βίκο Ιωαννίνων και ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι. Πρέπει για 40 λεπτά να είμαστε συγκεντρωμένοι, πειθαρχημένοι και έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για τη νίκη. Μετά την ήττα από τους Μαχητές Πειραματικού, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την εικόνα μας, γιατί δεν δείξαμε αυτό που πραγματικά είμαστε σαν ομάδα. Δεσμευόμαστε ως ομάδα ότι θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί και ότι, από εδώ και πέρα θα διεκδικήσουμε το απόλυτο, με στόχο το 6/6 μέχρι το τέλος. Έχουμε χαρακτήρα, έχουμε ποιότητα και είμαστε αποφασισμένοι να γυρίσουμε την κατάσταση. Η μπάλα πλέον είναι στα χέρια μας και το μόνο που μετράει τώρα είναι να δείξουμε ποιοι είμαστε στο παρκέ», δήλωσε ο αρχηγός της ΑΓΕΧ, Λευτέρης Μητσιμπόνας.

Αναλυτικά η 25η αγωνιστική:

Σάββατο 7 Μαρτίου

Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες 83-88

Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος 80-93

Evertech Παπάγου-Δάφνη 76-61

Λαύριο Boderm-Ψυχικό 69-79

Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας 74-91

Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 79-80

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:30 Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Μαχητές Πειραματικό

Η επόμενη αγωνιστική (26η, 14/3)

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 Σοφάδες-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 16 Μαρτίου

19:30 ΑΓΕΧ-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Vikos Φalcons