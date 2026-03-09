Τα αποτελέσματα του NBA: Νίκη statement των Λέικερς - Βαριά ήττα για Μπακς χωρίς Γιάννη

Μεγάλη νίκη πανηγύρισαν και οι Σαν Αντόνιο Σπερς στο ντέρμπι του Τέξας κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς, ενώ οι Μιλγουόκι Μπακς, χωρίς των Γιάννη Αντετοκούνμπο γνώρισαν βαριά ήττα από τους Ορλάντο Μάτζικ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μπόστον Σέλτικς 98-109
Λος Άντζελες Λέικερς - Νιου Γιορκ Νικς 110-97
Μαϊάμι Χιτ - Ντιτρόιτ Πίστονς 121-110
Τορόντο Ράπτορς - Ντάλας Μάβερικς 122-92
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 138-118
Μιλγουόκι Μπακς - Ορλάντο Μάτζικ 91-130
Σαν Αντόνιο Σπερς - Χιούστον Ρόκετς 145-120
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Ιντιάνα Πέισερς 131-111
Σακραμέντο Κινγκς - Σικάγο Μπουλς 126-110
Φοίνιξ Σανς - Σάρλοτ Χόρνετς 111-99