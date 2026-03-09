Οι Σανς πήραν το... ντέρμπι κόντρα στους Χόρνετς

Οι Φοίνιξ Σανς μετά από μεγάλη «μάχη» έκαμψαν την αντίσταση των Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 111-99.

Οι Χόρνετς ήταν ανώτεροι στο πρώτο δωδεκάλεπτο όπου προηγήθηκαν με 28-30, όμως στη συνέχεια οι Σανς έβγαλαν αντίδραση και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 60-58.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι και παρά την σθεναρή αντίσταση των Χόρνετς, άντεξαν μέχρι το φινάλε και πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη.

O Ντέβιν Μπούκερ με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σανς, με τον ΛαΜέλο Μπολ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς έχοντας 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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