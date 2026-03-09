Οι Κινγκς έριξαν «χαστούκι» στους Μπουλς

Οι Σικάγο Μπουλς γνώρισαν οδυνηρή ήττα από τους Σακραμέντο Κινγκς (126-110) και μένουν πίσω στην «μάχη» της εισόδου στο play in tournament.

Οι γηπεδούχοι επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και κατάφεραν να διατηρήσουν ένα προβάδισμα «ασφαλείας» μέχρι το φινάλε της αναμέτρηση φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση.

Με αυτή την ήττα οι Σικάγο Μπουλς έπεσαν στο 26-38 και βλέπουν το... όνειρο της εισόδου στο play in tournament να απομακρύνεται, ενώ οι Κινγκς που βρίσκονται στο 15-50 ετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν.

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Κινγκς, με τον Τζος Γκίντι να ξεχωρίζει για τους Μπουλς έχοντας 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

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