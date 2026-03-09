Οι Μπλέιζερς πήραν άνετη νίκη κόντρα στους Πέισερς

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς πέρασαν με άνεση το εμπόδιο των Ιντιάνα Πέισερς (131-111), συνεχίζοντας την προσπάθεια εισόδου στα playoffs.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και έληξε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 30-30, όμως στην δεύτερη περίοδο οι Μπλέιζερς πάτησαν γκάζι και με επί μέρους 39-22, έκλεισαν το ημίχρονο στο +17 (69-52).

Η κυριαρχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Μπλέιζερς να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας με ευκολία στο θετικό αποτέλεσμα.

Ο Σκουτ Χέντερσον με 28 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς έχοντας 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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