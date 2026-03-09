Βαριά ήττα των Μπακς από τους Μάτζικ

Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους, γνώρισαν ακόμη μια ήττα με μεγάλη διαφορά, αυτή τη φορά από τους Ορλάντο Μάτζικ με 130-91.

Οι Μάτζικ πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 15-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 12 πόντων (55-67).

Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε η πλήρης κατάρρευση των Μπακς, με τους Μάτζικ να εκτοξεύουν την διαφορά, για να φτάσουν με χαρακτηριστική άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

O Πάολο Μπανκέρο με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Ορλάντο Μάτζικ, με τον Μπόμπι Πόρτις να διασώζεται για τους Μπακς με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

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