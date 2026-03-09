Περίπατος των Ράπτορς απέναντι στους Μάβερικς

Οι Τορόντο Ράπτορς έστησαν πάρτι απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, επικρατώντας με το επιβλητικό 122-92.

Οι Ράπτορς μπήκαν... αφηνιασμένοι στο ματς και προηγήθηκαν με 36-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου, κλείνοντας το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 13 πόντων.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό, φτάνοντας με άνεση στην επικράτηση, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 36-27, με τους Μάβερικς να πέφτουν στο 21-43.

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Τορόντο Ράπτορς, με τον Ντάνιελ Γκάφορντ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ.

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